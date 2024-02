Proteggi casa e famiglia da furti e danni imprevisti: 3 mesi a 1€, poi sconto del 15%

La casa è davvero il luogo più sicuro al mondo? In realtà non esiste alcun posto esente da rischi, nemmeno la nostra abitazione. Dalle perdite d’acqua agli incendi, sono decine i casi che si possono portare come esempio in relazione ai possibili danni imprevisti. E poi c’è la piaga dei furti, un evento che purtroppo accomuna tutta Italia, da nord a sud.

Ecco perché assicurare la propria casa è una scelta non solo saggia ma anche conveniente. A questo proposito, ti segnaliamo la promozione di UnipolSai, che offre un’assicurazione completa a 1 euro per tre mesi, garantendo poi uno sconto del 15% sul prezzo della polizza. L’offerta scade il prossimo 30 settembre.

Assicurazione casa: la nuova offerta di UnipolSai

La polizza per la casa proposta da UnipolSai consente di assicurare l’abitazione e il suo contenuti per gli eventuali danni causati da incendio, fumo, scoppio e perdite di acqua. Allo stesso modo, nel caso si verifichi un furto, l’assicurazione protegge sia dagli articoli sottratti sia dai danni causati a finestre e/o porte.

A tutto questo si aggiunge una copertura assicurativa per danni a terzi provocati dalla propria famiglia o dagli animali sia in casa che fuori.

Come accennato qui sopra, la promozione UnipolSai sull’assicurazione della casa prevede i primi 3 mesi a 1 euro, in seguito i contraenti beneficiano di uno sconto del 15% sul prezzo della polizza. L’offerta è valida fino al prossimo 30 settembre 2024 per la sottoscrizione di nuovi contratti.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla chat disponibile sul sito ufficiale. La polizza è acquistabile online tramite questa pagina, previo calcolo del preventivo.

