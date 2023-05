Proteggi il tuo MacBook PRO 13'' con l'economica custodia trasparente TECOOL (15€)

Se volete tenere ben protetto il vostro MacBook Pro da 13 pollici siete nel posto giusto. Questa custodia TECOOL in vendita oggi su Amazon è infatti progettata per adattarsi ai modelli del 2022, 2021, 2020, 2016 con processori M2 e M1, ed è realizzata in una plastica rigida trasparente ultrasottile che offre protezione al tuo MacBook senza comprometterne l’aspetto estetico. Questo utilissimo prodotto può essere tuo a 15€ grazie allo sconto del 20% su Amazon.

Custodia trasparente per MacBook PRO 13”: utile ed elegante

La custodia trasparente consente di mostrare il design originale del MacBook Pro, mentre offre una protezione affidabile contro graffi, polvere e urti leggeri. È realizzata con materiali di alta qualità che offrono una buona resistenza all’usura e durata nel tempo.

La custodia include anche un accessorio di copri tastiera, che si adatta perfettamente alle tastiere dei MacBook Pro 13 pollici, offrendo una protezione extra contro polvere e sporco che potrebbero accumularsi tra i tasti.

La custodia è progettata in modo da consentire un facile accesso a tutte le porte e i connettori del MacBook Pro, senza interferire con l’utilizzo quotidiano del dispositivo. È leggera e sottile, mantenendo il profilo compatto del MacBook Pro. Che aspetti? Se vuoi assicurarti una cover dotata di accessori come un copri tastiera per una protezione completa per proteggere il tuo MacBook Pro da graffi e urti leggeri durante l’uso quotidiano, falla tua a 15€ grazie allo sconto del 20% su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.