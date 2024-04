PS5 Slim al prezzo da PRO: cogli al volo l'offerta col COUPON NASCOSTO

Non puoi non approfittarne per nessun motivo se sei un appassionato di videogiochi e ancora non hai una PS5 tra le mani. Solo oggi, su eBay hai la possibilità di portarti la versione Slim a casa sfruttando un coupon nascosto. Ti basta inserire PSPRAPR24 al momento del pagamento e puff… la paghi solamente 425 euro! Un ribasso unico e mai visto, per la versione con disco e 1 TB di memoria. Così che archiviare i tuoi titoli preferiti non sarà più un problema. Riscatta ora il codice promozionale, al prezzo bomba è un’occasione da cogliere al volo.

Codice coupon: PSPRAPR24

PS5 Slim: ancora più sottile e potente, è la scelta migliore per i gamer

Ritenuta dai più come la miglior console da gaming che si possa trovare oggi sul mercato, questa PS5 Slim rappresenta la versione evoluta della PlayStation next-gen che ha fatto il suo esordio qualche anno fa. Si tratta di una periferica avanzata e con caratteristiche riviste, per permettere anche al gamer meno esperto di poter godere di un’esperienza immersiva come non mai. Grazie al suo SSD ad altissima velocità, pensato per poter ottimizzare le sessioni di gioco con tempi di caricamento quasi nulli. E poi il Ray Tracing, per un realismo senza precedenti che creerà ombre e riflessi realistici.

Con il supporto al 4K e fino a 120 fps con output a 120 Hz, sarai certo di poterti immergere a pieno nell’avventura e di vivere a pieno ciò che gli sviluppatori di giochi hanno da offrirti. Completano l’opera la tecnologia HDR e il Tempest 3D AudioTech, così da essere circondati da tutto ciò che di meglio il mondo dei videogiochi ha da offrire. Menzione d’onore per il DualSense incluso, un controller con feedback aptico e grilletti adattivi.

Acquistala ora con il coupon segreto, la paghi pochissimo e non te ne staccherai più.

Codice coupon: PSPRAPR24

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.