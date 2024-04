PS5 Slim Disc da PRENDERE SUBITO: super offerta eBay, 130€ IN MENO

Questo è sicuramente il momento migliore per acquistare una PlayStation 5. Recentemente aggiornata al modello Slim, meno rumorosa, più compatta e con più spazio d’archiviazione, PS5 è una delle proposte migliori che puoi trovare sul mercato per quanto concerne le console da gaming. Oggi eBay te la regala ad un prezzo assurdo: solo 419,99€. Con un ribasso di ben 130 euro rispetto al prezzo di listino, puoi godere di tutta la potenza di PS5 e di 1TB di spazio di archiviazione andando a risparmiare un bel po’. Un’occasione troppo ghiotta per non approfittarne subito. Acquistala ora e non paghi neanche le spese di spedizione.

PS5 Slim Disc: una console spettacolare da comprare ora

PS5 Slim Disc ti offre tutte le caratteristiche della console base di Sony ma con diversi vantaggi. Questa versione aggiornata, infatti, non solo dispone di un design modulare che la rende più leggera, compatta e facile da riporre praticamente ovunque, ma anche un SSD da 1TB che ti offre più spazio per scaricare tutti i tuoi giochi preferiti e salvare i dati di gioco senza problemi.

Con le sue tecnologie di ultima generazione, PS5 Slim Disc ti permette di vivere un’esperienza di gioco all’avanguardia con tempi di caricamento ridotti ed una grafica sorprendente. Nella confezione trovi tutto il necessario per iniziare a giocare subito: oltre ai vari cavi, è presente anche un Dualsense, il controller PS5 dalle caratteristiche uniche che ti permette di vivere le esperienze di gioco in maniera molto più immersiva rispetto al passato.

Con poco più di 400€ ti porti finalmente a casa PS5 Slim Disc. Se stavi aspettando una bella occasione di risparmio, eBay oggi ti accontenta con una promo da prendere al volo. Mettila adesso nel carrello e goditi tutti i vantaggi che la console Sony ha da offrire.

