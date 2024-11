Pulizia al top con l'Aspirapolvere Senza Fili Hoover a meno di metà prezzo

In occasione della Settimana del Black Friday, puoi portare a casa l’elettrodomestico top di gamma nel suo settore ad un prezzo stracciato! Stiamo parlando dell’Aspirapolvere Elettrica Senza Fili Hoover H-FREE 100, oggi disponibile su Amazon a soli 99 euro con un mega sconto del 54%.

Così facendo risparmierai ben 120 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Approfitta il prima possibile delle promozione speciale, gli articoli stanno letteralmente andando a ruba!

Aspirapolvere Elettrica Senza Fili Hoover H-FREE 100: tutte le modalità di utilizzo

L’Aspirapolvere Elettrica Senza Fili Hoover H-FREE 100 è un vero top di gamma nel suo settore, capace di rendere impeccabile ogni angolo di casa.

Innanzitutto si caratterizza per la sua tecnologia ciclonica che garantisce una elevata separazione della polvere dal filtro per una sua ridotta manutenzione e risultati perfetti su qualsiasi tipologia di superficie e di sporco. In più, la capienza del contenitore da 0,9 litri riduce la frequenza di svuotamento ed evita il contatto con polvere: basterà staccare il bin con un click e svuotarlo in pochi secondi.

Un altro punto forte del dispositivo è la sua autonomia estesa che arriva fino a 40 minuti in modalità Eco, così da poter svolgere qualsiasi operazione nella massima tranquillità. Inoltre, potre ricaricarlo dove e quando vuoi, grazie alla batteria rimovibile da 22V e al sistema di illuminazione LED che ti comunica la carica della batteria.

Per rendere ancora più efficienti le pulizie di casa, questo modello è dotato di diversi accessori intercambiabili tra cui una spazzola motorizzata, una mini turbo spazzola, una bocchetta per fessure e una spazzola a pennello.

