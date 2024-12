Pulizia impeccabile con l'Aspirapolvere Senza Fili Rowenta in sottocosto

Sogni pavimenti brillanti in ogni angolo di casa? Allora devi assolutamente avere l’Aspirapolvere Senza Fili Rowenta Essential, oggi disponibile su Amazon a soli 109 euro con un mega sconto del 27%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere è davvero irripetibile!

Aspirapolvere Senza Fili Rowenta Essential: modalità di utilizzo e funzionalità

L’Aspirapolvere Senza Fili Rowenta Essential è un elettrodomestico top di gamma che ti permette di pulire in maniera impeccabile ogni angolo di casa.

Innanzitutto è dotata di tecnologia ciclonica con un motore da 100 W che garantisce performance eccezionali su qualsiasi tipologia di sporco. In base alle tue esigenze, è possibile scegliere anche tra tre modalità diverse di aspirazione: velocità automatica ECO, velocità SURFACE e modalità Turbo per catturare la polvere in una sola passata e pulire ovunque senza problemi.

Il dispositivo è dotato di una spazzola motorizzata con rullo rimovibile che è sottile solo 2 cm per passare anche sotto i mobili più bassi. Inoltre dispone di illuminazione con luci LED per una migliore visibilità anche negli angoli più nascosti.

La modalità di utilizzo è più semplice che mai in quanto questo modello è leggero e maneggevole infatti pesa solo 2,4 kg così da poter essere utilizzato nella massima comodità. Tra l’altro la batteria agli ioni di litio rimovibile da 18 V ad alte prestazioni è stata progettata per offrire un’autonomia a lunga durata che arriva fino a 45 minuti.

Oggi l’Aspirapolvere Senza Fili Rowenta Essential è disponibile su Amazon a soli 109 euro con un mega sconto del 27%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere è davvero irripetibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.