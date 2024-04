QUALITÀ TOP con questa Smart TV 40": risparmi tanto col COUPON SEGRETO

Se vuoi godere di una Smart TV bella da vedere, dalla qualità ultra e con tutte le migliori funzionalità del caso, allora c’è questo modello in vendita su eBay che non puoi proprio farti sfuggire. Stiamo parlando del 40 pollici di Graetz, che ricevi comodamente a casa gratis in 3 giorni al prezzo di 179,99 euro. Ti basta inserire il coupon segreto PSPRAPR24 al momento del pagamento e il gioco è fatto. Un costo così basso si era visto poche volte per una TV così grande e avanzata. Godi ora dell’offerta e il tuo intrattenimento passerà ad un livello successivo.

Codice coupon: PSPRAPR24

Smart TV Graetz 40″: FullHD e tutte le app a portata di telecomando

Nato in collaborazione con lo stabilimento TCL, Graetz è un marchio di televisori che negli ultimi anni sta ottenendo sempre più riscontri. Per via dei suoi dispositivi di qualità top e che costano pochissimo. Ancor meno se sfrutti il coupon segreto di eBay, con il quale anche un 40 pollici ti costa meno di 200 euro. Questo modello nello specifico può vantare un design raffinato ed elegante, con linee sottili che si sposteranno perfettamente col tuo arredamento. I colori sono più brillanti che mai, grazie al Full HD rivisto e degno dei migliori marchi.

Non manca la possibilità di connettersi ad internet, così che – con un clic del telecomando – avrai modo di scaricare le tue app preferite. Tra Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN e via dicendo, ogni singolo contenuto sarà sempre a tua disposizione. C’è anche la funzione di mirroring dallo smartphone, per poter trasmettere lo schermo direttamente sul pannello da 40 pollici.

Riscatta immediatamente il coupon segreto prima che sia troppo tardi. Farai tuo una Smart TV tra le migliori per rapporto qualità-prezzo.

Codice coupon: PSPRAPR24

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.