Questa alternativa a WeTransfer ti fa inviare 5GB di file (gratis)

Tutti conosciamo WeTransfer, il servizio che ti permette di inviare gratuitamente file a un altro utente attraverso un link. La versione free, però, presenta dei limiti: le dimensioni massime di invio ne sono un esempio. Ogni file non può infatti superare il peso di 2 GB, altrimenti è necessario l’acquisto della versione Pro. Con questa comoda alternativa il limite si fa più lieve: parliamo di pCloud Transfer, un servizio gestito dall’omonimo provider di cloud storage.

Gratuito e senza necessità di registrazione, pCloud Transfer permette infatti di inviare file fino a 5 GB di peso, 3 GB in più rispetto a WeTransfer. Il servizio è sicuro e affidabile poiché utilizza protocolli di crittografia all’avanguardia per proteggere ogni singolo file, basata su standard Javascript Crypto Library (SJCL).

Vuoi più sicurezza? pCloud te la offre, a titolo assolutamente gratuito: ti basterà cliccare su “Cripta i tuoi file” in alto a sinistra e potrai impostare una password, da comunicare successivamente al ricevente. Il servizio ti convince ma vuoi caricare file più pesanti? Ecco come sbloccare i limiti di pCloud Transfer.

Come caricare file oltre i 5 GB

Facciamo un passo indietro: per accedere a pCloud Transfer dovrai collegarti a transfer.pcloud.com/it/. Il servizio permette tre metodi di invio: tramite link diretto, via e-mail oppure attraverso un account pCloud. Ogni file caricato e trasferito è disponibile per sette giorni, dopodiché scadrà. Il servizio è gratis per tutti fino a 5 GB di peso: se devi inviare file più pesanti o in quantità maggiore, puoi iscriverti a pCloud per sbloccare il limite.

Registrando un account gratuito avrai a disposizione 10 GB di spazio cloud a costo zero. Se invece vuoi ampliare lo spazio disponibile, puoi scegliere uno dei piani messi a disposizione da pCloud: da 500 GB e da 2 TB. Ciò che caratterizza il provider dagli altri è la possibilità di acquistare direttamente lo spazio, senza legarsi a un abbonamento, in modo tale da poterne usufruire per sempre. Grazie alla promozione in corso puoi risparmiare fino al 65% su entrambi i piani: clicca qui per approfittarne.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.