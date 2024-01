Questo Controller WiFi Xbox in OFFERTA di colore BLU non ce l'ha nessuno: distinguiti dagli altri gamer!

Come noto, oggi anche il gaming è una questione di stile, grazie al fatto che si gioca in streaming, magari davanti a migliaia di persone. Dunque, anche un controller fa la sua parte. Come questo per Xbox di colore blu, leggero, maneggevole e altamente performante. Oggi puoi prenderlo a soli 54,99 euro, grazie all’8% di sconto.

Caratteristiche prodotto

Scopri il design rimodernato del Controller Wireless per Xbox – Shock Blue, caratterizzato da superfici modellate e da una geometria raffinata per un ottimo comfort durante il gioco. Concentrati sull’obiettivo con l’impugnatura antiscivolo su grilletti, pulsanti dorsali e parte posteriore e una croce direzionale ibrida per un controllo preciso e affidabile. Regola il controller secondo le tue esigenze con la mappatura dei pulsanti personalizzata e l’app Accessori Xbox.

Con Xbox Wireless e tecnologia Bluetooth per giocare senza fili su console, PC Windows 10, tablet e telefoni Android. Supporto per iOS prossimamente disponibile

Associa facilmente: associa e passa facilmente da un dispositivo all’altro, inclusi Xbox Series X, Xbox One, PC Windows 10 e Android; supporto per iOS prossimamente disponibile.

Xbox di colore blu oggi puoi prenderlo a soli 54,99 euro, grazie all’8% di sconto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.