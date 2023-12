Questo è il controller per Xbox più venduto su Amazon (ora a 55,99€)

Per chi è ancora indeciso su cosa regalare a Natale, il Controller Wireless Microsoft per Xbox nella colorazione nero carbone con cavo USB-C incluso è in offerta su Amazon a 55,99€. Ecco il link all’offerta.

Microsoft Controller Wireless per Xbox è un dispositivo dal design moderno e una geometria definita che consente un’esperienza di gioco unica per i possessori di Xbox.

Sul sito del colosso americano di e-commerce si trova in offerta a 55,99€ mentre il prezzo consigliato è di 59,99€. Ci troviamo davanti dunque a uno sconto del 7%: niente male per un prodotto così amato dai gamer, tanto da essere al primo posto delle vendite nella categoria controller per Xbox.

Microsoft Controller Wireless per Xbox in offerta a un ottimo prezzo su Amazon

Il Controller Wireless per Xbox di Microsoft ha tra i punti di forza un design moderno, con superfici scolpite e una geometria elegante, che permettono di immergersi in un’esperienza di gioco comoda e piacevole. L’utente potrà giocare anche in modalità wireless o usare il cavo USB-C già incluso nella confezione.

Inoltre, il dispositivo permette di collegare ogni tipo di auricolare con il jack audio da 3,5 mm e di utilizzare l’App Accessori Xbox per dare vita a profili controller personalizzati. Segnaliamo infine un’interessante impugnatura antiscivolo e un D-pad ibrido.

Microsoft Controller Wireless per Xbox è in offerta sul sito amazon.it a 55,99€. L’articolo è venduto e spedito da Amazon, con le spese di spedizione gratuite per tutti gli utenti Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.