Questo Samsung è un Forno a Microonde ma cuoce meglio di uno tradizionale: prendilo ora in OFFERTA

Samsung ha ideato questo Forno a microonde combinato SmartOven MC28H5015AS/ETa, con libera installazione, a Cottura Ventilata, che cuore proprio come un forno tradizionale. Dotato anche di Grill 900 W + potenza da 1500 W. Dimensioni: 28 L, 52l x 47h x 31p cm. Elegante colore Argento. Oggi puoi pagarlo 151,99 euro con il 13% di sconto!

Samsung Forno a microonde combinato SmartOven MC28H5015AS/ETa: le caratteristiche

Forno a microonde Combinato SmartOven con Cottura Ventilata. Piatto doratore. Microonde + Grill, 900 W + 1500 W di potenza. Capacità: 28 Litri. Dimensioni: 52l x 47h x 31p cm. Colore: Argento. Cottura ventilata: il forno a microonde ti permetterà di cucinare come in un forno tradizionale, mantenendo i cibi croccanti all’esterno e succosi all’interno. Fresh Menù: Di’ addio ai cibi pronti da scaldare e goditi tutto il gusto delle sane ricette fatte in casa. Grazie alle 20 modalità di cottura preimpostate, potrai preparare cibi freschi in pochi minuti.

Yogurt e lievitazione: Goditi un impasto o uno yogurt fatto in casa in qualsiasi momento con la funzione fermentazione, che utilizza la tecnologia di fermentazione avanzata per impostare la temperatura esatta. Cottura automatica: Offre varie opzioni per le pietanze preparate con maggior frequenza. Basta selezionare la tipologia di alimento e il relativo peso e il forno proporrà la modalità di cottura, il tempo e la temperatura ottimali.

