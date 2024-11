Realme 12 Pro+: oggi risparmi più di 180€ con la maxi offerta Amazon

Devi cambiare smartphone? Allora ti consigliamo questo modello di ultima generazione che oggi puoi acquistare ad un prezzo scontatissimo! Si tratta del Realme 12 Pro+, al momento disponibile su Amazon a soli 367 euro con uno sconto bomba del 33%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 180 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Realme 12 Pro+: tutte le caratteristiche tecniche

Il Realme 12 Pro+ è uno smartphone di ultimissima generazione che oggi può essere tuo ad un prezzo minimo grazie ad uno sconto pazzesco.

Innanzitutto questo modello si contraddistingue per una potenza assoluta grazie ad un Processore Snapdragon da 4nm che offre un’incredibile forza energetica abbinata ad un consumo ridotto, per un’esperienza ottimale, reattiva ed efficiente in ogni circostanza.

Un’altra caratteristica importante è il suo display curvo Pro-XDR da 6,7 pollici che garantisce immagini con particolari sempre minuziosi ed un’ampia gamma dinamica di colori, assicurandoti risultati impeccabili con qualsiasi condizione di luce esterna.

Anche la batteria non è da meno grazie ad una potenza da 5.000mAh che garantisce un’autonomia super estesa che ti accompagna per una giornata intera. Inoltre, sfruttando la ricarica SUPERVOOC da 67W, potrai avere l’energia di cui hai bisogno in pochissimo tempo tanto da poter ricaricare lo smartphone da 1 a 50% in soli 19 minuti-

Per di più, il sistema di raffreddamento VC da 3.394 mm interessa le principali fonti di calore della scheda madre, ed offre un incredibile aumento dell’efficienza di diffusione del calore.

Oggi il Realme 12 Pro+ è disponibile su Amazon a soli 367 euro con uno sconto bomba del 33%. Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 180 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.