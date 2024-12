Realme c65: a Natale regala uno smartphone innovativo e super conveniente

A Natale vuoi fare un regalo tech super funzionale e allo stesso tempo economico? Oggi su Amazon puoi acquistare lo smartphone Realme c65, al momento disponibile a soli 129 euro con uno sconto del 6%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere è davvero irripetibile!

Smartphone Realme c65: tutte le specifiche tecniche

Lo smartphone Realme c65 è un modello Android che si caratterizza per un rapporto qualità-prezzo davvero eccellente.

Una delle sue caratteristiche tecniche più importanti è la batteria massiva da 5.000 mAh che ti accompagna per più di una giornata senza alcuna preoccupazione. Inoltre, la ricarica rapida da 45 W è la più veloce nel settore e permette di avere tutta l’energia di cui hai bisogno in pochissimi minuti.

Tra l’altro, grazie ad una sapiente ottimizzazione a livello di hardware e software, questo dispositivo ha ottenuto la certificazione di fluidità per 48 mesi TÜV SÜD che è lo standard di qualità più elevato per questo segmento di prezzo.

Allo stesso tempo, lo smartphone è perfetto anche per i gamer in quanto è dotato di un incremento AI, ovvero una funzionalità all’avanguardia realizzata per ridurre il ritardo e migliorare le prestazioni di gioco con un’elevata frequenza dei fotogrammi.

Per finire, con il suo innovativo design anti-pioggia, garantisce un’interazione touch efficace anche quando hai le mani umide o lo schermo è bagnato.

