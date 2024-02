Realme Narzo 50, il budget phone con super batteria e tre fotocamere da 50 MP a soli 129€

Il Realme Narzo 50 è uno smartphone che potremmo definire “essenziale”, visto che mira a competere con i migliori medio gamma del mercato grazie ad un ottimo rapporto caratteristiche-prezzo. In tal senso è uno dei budgetphone più apprezzati dal pubblico, in primis per il suo design, e poi per le tante possibilità che offre grazie a una serie di interessanti feature integrate. Oggi hai la grande occasione di farlo tuo approfittando dell’offerta in corso su Amazon a soli 129 euro incluse le spedizioni. Un ottimo prezzo per accaparrarselo.

Realme Narzo 50 (4GB+128GB) prezzo super bomba

Realme Narzo 50 è uno degli smartphone entry level più eleganti, col design con cornice ad angolo retto sottile 8,1 mm, che offre un’esperienza visiva di qualità allo stesso tempo confortevole. Alimentato dal processore Gaming Helio G96, ripropone il Design Kevlar con trama in rilievo, incarnando a pieno il senso di velocità e di competizione. Prendi il telefono in mano: lo percepirai come una mini auto da corsa

Grazie a un ampio schermo da 6,6 pollici e a una risoluzione massima di 2408 x 1080, riuscirai ad anticipare ogni singola mossa dell’avversario di gioco valutando rapidamente la situazione sempre pronto a sferrare rapido il tuo colpo. Questo smartphone ha una batteria da 5000mAh e una tripla fotocamera posteriore: una fotocamera principale da 50MP con apertura f 1.8, obiettivo macro da 2MP e un obiettivo in bianco e nero e uno zoom digitale 4X.

Lo smartphone è dotato di design Kevlar Speed Texture ispirato alle auto da corsa, pesa 194g e ha uno spessore di 8,5 mm, ed è dotato di lettore di impronta digitale laterale ultraveloce che corrisponde anche al pulsante di accensione. Disponibile nel colore Speed Blue, lo trovi su Amazon al prezzo di € 129 nella configurazione da 4GB+128GB, con le spedizioni gestite da Prime.

