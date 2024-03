Realme Narzo 50A Prime a PICCO su Amazon: OFFERTA LAMPO a 129 euro

Realme Narzo 50A Prime è uno tra i più popolari smartphone Android di fascia economica, motivo per cui l’offerta Amazon di oggi lo rende ancora più accattivante agli occhi di chi è alla ricerca di un device adatto all’utilizzo di tutti i giorni.

Solitamente parecchio economico anche a prezzo pieno, quest’oggi lo sconto immediato del 10% lo fa crollare al prezzo di appena 129€ a cui si aggiunge anche la consegna rapida e gratuita in 24 ore (solo per i clienti Amazon Prime).

Lo smartphone Android realme Narzo 50A Prime crolla a 129€ su Amazon

Leggero e con un profilo sottilissimo di appena 8.1mm nonostante la mega batteria da 5000 mAh, lo smartphone del colosso cinese ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze di tutti i giorni. È perfetto per telefonare, per guardare video a risoluzione Full HD+ sul pannello da 6.6 pollici, per ascoltare la musica e per avviare in un istante tutte le app che vuoi grazie allo scattante processore octa-core.

Inoltre, se ti piace scattare foto da condividere sui social e registrare video per immortalare i momenti più belli, sul retro è presente un modulo fotografico triplo con un sensore principale da 50MP con IA (Intelligenza Artificiale).

Non farti scappare il popolarissimo budget phone di realme oggi che è in vendita su Amazon a un prezzo ridicolo, addirittura con tanto di consegna rapida e gratuita in appena 24 ore con i servizi Prime di Amazon.

