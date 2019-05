Di Luca Colantuoni, 20 Maggio 2019

Huawei ha annunciato a fine marzo 209 la nuova serie P30, con la quale il produttore cinese vuole rivoluzionare il settore della fotografia mobile. Il P30 Pro è senza dubbio il modello più innovativo, ma anche il P30 offre caratteristiche di assoluto valore, come la tripla fotocamera posteriore. Le specifiche sono leggermente inferiori, per cui lo smartphone è disponibile ad un prezzo più accessibile.

Huawei P30: tutti i dettagli

Il design è da sempre una caratteristica distintiva degli smartphone Huawei. Anche per il P30 è stata utilizzata la particolare tecnica che permette di ottenere sfumature cromatiche (gradienti), maggiormente visibili per il colore Aurora (gli altri due sono Black e Breathing Crystal). L’ampio notch del P20 è stato sostituito da un piccolo notch a goccia (Dewdrop) che ospita la fotocamera frontale. Il produttore cinese ha inoltre ridotto lo spessore delle cornici ed eliminato il tradizionale lettore di impronte digitale. Il sensore biometrico è ora nascosto sotto lo schermo.

Lungo il lato destro ci sono i pulsanti per accensione e volume, mentre a sinistra c’è lo slot ibrido per nano SIM e schede nanoSD. Lungo il bordo inferiore sono presenti la porta USB Type-C e il jack audio da 3,5 millimetri (assente nel P30 Pro). Il P30 ha ricevuto la certificazione IP53, per cui resiste solo agli spruzzi d’acqua.

Galleria di immagini: Huawei P30, immagini ufficiali

Fotocamera SuperSpectrum (↑)

Anche se il P30 non ha lo zoom ottico 5x, le tre fotocamere posteriori con ottiche Leica permettono di ottenere ugualmente scatti di elevata qualità. Quella principale ha un sensore SuperSpectrum da 40 megapixel, abbinato ad un obiettivo con apertura f/1.8. La sostituzione dei pixel verdi con pixel gialli (schema RYYB) consente di catturare fino al 40% in più di luce e quindi di scattare foto quasi perfette anche in situazioni di buio estremo.

La seconda fotocamera ha un sensore di 16 megapixel e un obiettivo grandangolare con apertura f/2.2. Infine c’è un fotocamera con sensore da 8 megapixel, abbinato ad un teleobiettivo (f/2.4) con zoom ibrido 5x. L’autofocus è ibrido (laser, contrasto e rilevamento di fase). Non mancano ovviamente le funzionalità assistite dall’intelligenza artificiale, come la stabilizzazione delle immagini e la tecnologia HDR+.

La fotocamera frontale ha un sensore da 32 megapixel e un obiettivo con apertura f/2.0. Interessante la funzionalità Dual-View che permette la registrazione video simultanea con la fotocamera principale e il teleobiettivo. AI Movie Editor, invece, identifica automaticamente i momenti cruciali della scena e offre la possibilità di aggiungere musica ed effetti speciali, tra cui time-lapse e slow motion.

Scheda tecnica (↑)

Il P30 ha uno schermo OLED da 6,1 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel) e integra un processore octa core Kirin 980, affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria flash. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, NFC e LTE Cat. 16.

La batteria ha una capacità di 3.650 mAh e supporta la ricarica rapida (22,5 Watt), ma non la ricarica wireless (esclusiva del P30 Pro). Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia EMUI 9.1.

Disponibilità e prezzo(↑)

Lo Huawei P30 è in vendita dal 27 marzo 2019 e può essere acquistato nei principali negozi di elettronica di consumo, su Amazon e presso lo Huawei Experience Store di Citylife a Milano. Il prezzo consigliato è 799,90 euro.