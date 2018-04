Di Luca Colantuoni, 20 aprile 2018

Insieme ai tre Moto G6, Motorola ha annunciato la quinta generazione della serie entry level, anche in questo caso composta da tre modelli, uno dei quali distribuito esclusivamente in Nord America. I Moto E5 Plus, Moto E5 e Moto E5 Play hanno chiaramente specifiche di fascia bassa, ma offrono alcune caratteristiche interessanti, tra cui spicca l’elevata capacità della batteria scelta per i primi due dispositivi, gli unici dotati di schermo 18:9.

Motorola Moto E5: tutti i dettagli

Il design dei Moto E5 è piuttosto simile a quello dei Moto G6. La somiglianza si nota maggiormente per il Moto E5 Plus, in quanto il produttore statunitense ha scelto il vetro-polimero per la cover posteriore, lo stesso materiale usato per il Moto G6 Play. Il telaio dei Moto E5 e Moto E5 Play è invece in plastica opaca. Stranamente il Moto E5 non è resistente all’acqua, mentre agli altri due modelli è stato applicato un rivestimento idrorepellente che li protegge contro spruzzi accidentali e pioggia leggera.

I Moto E5 Plus e Moto E5 hanno uno schermo 18:9 e cornici di spessore ridotto, mentre per il Moto E5 Play è stato scelto il tradizionale formato 16:9. Il lettore di impronte digitali è stato spostato sul retro, sotto il logo M, come nel Moto G6 Play. Il modulo fotografico è simile, ma nel Moto E5 Plus si notano due fori disposti in orizzontale, uno dei quali è per l’autofocus laser. Nessuna dual camera, quindi, come potrebbe sembrare a prima vista. I tre smartphone verranno offerti in vari colori. Motorola comunicherà in seguito quali di essi saranno disponibili in Italia.

Scheda tecnica (↑)

Il Moto E5 Plus è ovviamente il modello più interessante. Lo schermo Max Vision ha una diagonale di 6 pollici e una risoluzione HD+ (1440×720 pixel). La dotazione hardware comprende un processore quad core Snapdragon 425 a 1,4 GHz, affiancato da 2 o 3 GB di RAM e 16/32 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 128 GB. Per la fotocamera posteriore è stato scelto un sensore da 12 megapixel, abbinato ad un obiettivo con apertura f/2.0. Grazie al doppio autofocus (laser e rilevamento di fase) e al flash LED è possibile scattare foto nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione. La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 5 megapixel.

Il Moto E5 possiede un display da 5,7 pollici con risoluzione HD+ (1440×720 pixel) e integra un processore Snapdragon 425, 2 GB di RAM e 16 GB di storage, espandibile con schede microSD. Per le fotocamere sono stati scelti sensori da 13 e 5 megapixel. Il Moto E5 Play, infine, ha uno schermo 16:9 da 5,2 pollici (1280×720 pixel), processore Snapdragon 425/427, 2 GB di RAM, 16 GB di memoria flash, fotocamere da 8 e 5 megapixel.

Galleria di immagini: Motorola Moto E5, immagini degli smartphone

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE. I Moto E5 Plus e Moto E5 sono disponibili anche in versione dual SIM. Solo il Moto E5 integra un chip NFC. Sono inoltre presenti la radio FM, il jack audio da 3,5 millimetri, la porta micro USB e il tradizionale bundle di sensori (accelerometro, luminosità e prossimità). La capacità della batteria, che supporta la ricarica rapida, è 5.000 mAh (Moto E5 Plus), 4.000 mAh (Moto E5) e 2.800 mAh (Moto E5 Play). Il sistema operativo è Android 8.0 Oreo. Motorola ha lasciato quasi inalterata l’interfaccia originale del sistema operativo e installato poche app proprietarie, tra cui Moto Actions e Moto Display.

Il Moto E5 Plus è l’unico modello che sarà disponibile in tutto il mondo. Il Moto E5 non sarà in vendita nel Nord America, dove invece si potrà acquistare il Moto E5 Play. I prezzi partono da 169 euro (Moto E5 Plus) e 149 euro (Moto E5). Il prezzo del Moto E5 Play non è stato comunicato.