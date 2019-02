Di Antonino Caffo, 5 Febbraio 2019

Negli ultimi due anni, Netgear ha consolidato la sua posizione di leader nel mercato dei sistemi Wi-Fi per la casa. Realizzando una vasta gamma di dispositivi e accessori di supporto, dopo il lancio dell’originale sistema Orbi e Orbi Pro per le piccole imprese, lo specialista del networking ha aggiunto una gamma di device interni che sanno adattarsi ad ambienti di varie dimensioni e ai punti di accesso esterni.

Ma l’ultima aggiunta della compagnia, rappresenta un salto ancora più grande. Il sistema Netgear Orbi Voice unisce un design particolare con la tecnologia del router Wi-Fi AC3000, a cui si abbina un altoparlante Harmon Kardon abilitato per Alexa. La tendenza di costruire ibridi funzionali è in netto aumento e il prodotto di Orbi ne è la testimonianza maggiore.

Tutto sul Netgear Orbi Voice

Orbi Voice conserva un design simile ai precedenti modelli Orbi (infatti, il router è lo stesso RBR50 che ha debuttato nel 2016) ma, sebbene sia più grande di molti concorrenti, vanta caratteristiche migliori rispetto alla massa. Voice è alimentato da un processore Qualcomm IPQ4019 da 710 MHz, supportato da una generosa RAM da 512 MB e, sul lato connessione, supporta il Wi-Fi tri-band AC2200, tre porte LAN Ethernet Gigabit e una USB 2.0 per la condivisione della stampante. Ciò lo rende molto più potente e versatile rispetto a molte iterazioni Wi-Fi mesh presenti sul mercato.

La collaborazione con la linea Harmon Kardon di Samsung ha portato a uno speaker intelligente dall’aspetto simile ad un altoparlante classico, anche se il suo involucro in tessuto grigio ricorda il Google Home. Più rotondo e più tozzo del router Orbi, Voice è elegantemente rifinito con una striscia in argento metallizzata in cima a una base scolpita, progettata per massimizzare l’audio. È abbastanza bello da stare bene ovunque.

Netgear Orbi Voice ha due porte ethernet posteriori di serie, mentre gli interni audio comprendono un singolo woofer da un tweeter e beefy da 3,5″, con 35 watt di potenza e risposta a 63-230 KHz. Una porta avvolge entrambi i driver per ottimizzare l’output di fascia bassa mentre il controllo vocale di Alexa viene fornito tramite un microfono di lunga gittata a 4 canali. Si tratta, almeno sulla carta, di specifiche inferiori a gente come l’Apple HomePod o il Google Home Max ma l’aggiunta dell’accesso Wi-Fi rende questo altoparlante estremamente versatile.

Il router (↑)

Una volta installato e funzionante, in qualità di router Orbi Voice permette di sfruttare un’invidiabile gamma di controlli di rete. L’app mobile offre una selezione semplificata delle opzioni principali, tra cui l’impostazione del network ospite, controllo genitori e test di velocità. Ma a differenza della maggior parte dei concorrenti in questa fascia, Netgear apre anche ad un editing completo delle impostazioni di navigazione dunque, chi ama smanettare, troverà molto comodo poter configurare la VLAN, la VPN integrata, i servizi di DNS dinamico e molto altro. Netgear Orbi Voice è semplice ma non limitato.

Se si considera che Orbi Voice include l’accesso Wi-Fi ad alta velocità e un altoparlante “premium” intelligente, le sue prestazioni audio sono notevoli. Sicuramente non si sentirà la chiarezza e la raffinatezza resa possibile da altri prodotti dedicati ma Netgear batte certamente modelli base come gli Amazon Echo. La certificazione Harmon Kardon fa il suo encomiabile lavoro, seppur in assenza di un suono a 360 gradi e dell’audio monodirezionale.

Prezzi e considerazioni (↑)

Mentre il suo audio non riesce a raggiungere i massimi offerti dagli altoparlanti connessi più costosi, Netgear Orbi Voice è il sistema Wi-Fi domestico più versatile sul mercato oggi. Le solide prestazioni si combinano con un’assistenza Alexa intelligente e reattiva, volta a creare un’utilità concreta per gli utenti, con una pletora di tante opzioni per la gestione della navigazione, compresa quella sicura verso i minori. Netgear Orbi rimane una scelta di primo livello nel comparto wireless casalingo e l’introduzione di Orbi Voice aggiunge caratteristiche di completezza e differenziazione mantenendo le prestazioni elevate a cui siamo abituati. Ci sono diffusori migliori, ma pochi sono così smart.