Soundcore Wakey: molto più di una radiosveglia

Di Flavio Piccioni, 2 Luglio 2019

Abbiamo parlato in diverse occasioni dei prodotti di Anker e dei vari brand che l’azienda cinese ha lanciato negli ultimi anni, fra cui Eufy, Nebula e Roav. Oggi parliamo di Soundcore, il marchio dedicato ai dispositivi audio e lo facciamo con Soundcore Wakey.

Presentato durante lo scorso CES di Las Vegas e arrivato in Italia solo in questi giorni, Wakey raccoglie i vari dispositivi che solitamente teniamo sul nostro comodino in un device unico. Vediamolo nel dettaglio.

Tutto su Soundcore Wakey

Soundcore Wakey: caratteristiche (↑)

All’interno della confezione troviamo il Wakey, l’alimentatore di rete, un’antenna per la radio FM e la manualistica.

Il design è molto gradevole, in colorazione bianca e con dimensioni di 200x92x82mm e peso di 540 grammi; la parte frontale è ricoperta di tessuto grigio che fa trasparire i LED del display con luminosità adattiva controllata da un sensore. Sotto al display troviamo 7 tasti a sfioramento per impostare le varie modalità d’uso e regolarne l’esecuzione.

Sulla parte superiore è possibile poggiare uno smartphone o un accessorio compatibile con la ricarica wireless, in grado di trasferire fino a 7,5 Watt nel caso venga rilevato un iPhone o 10 Watt per smartphone Android.

Sul retro abbiamo invece la porta per l’alimentazione, il connettore per l’antenna FM, il jack Aux IN e due porte USB con tecnologia PowerIQ per ricaricare smartphone con un output massimo di 5V/2A (10W).

All’interno troviamo una coppia di altoparlanti stereo con diametro di 45mm e potenza di 5 Watt ciascuno, oltre alla connettività Bluetooth 5.0 e ad un microfono per la funzione di chiamate in vivavoce.

Soundcore Wakey: prezzo (↑)

Soundcore Wakey è disponibile su Amazon al prezzo consigliato di €99,99.

Soundcore Wakey: recensione (↑)

Già successivamente al lancio durante lo scorso CES il Soundcore Wakey ha raccolto molti consensi, compreso un prestigioso riconoscimento per il design. Anker ha infatti vinto il Golden Pin Design Award proprio in occasione della nota fiera americana. Ed effettivamente il design di Wakey è veramente gradevole e non sfigura con nessun tipo di arredamento.

Per usare Wakey è sufficiente collegare l’alimentazione e utilizzare i pulsanti a sfioramento, ma per utilizzare le funzioni più avanzate è consigliato installare l’app Soundcore sullo smartphone. L’app permette infatti di impostare fino a 10 stazioni radio FM, fino a 15 diverse sveglie, e di scegliere fra una moltitudine di melodie – o una stazione radio – per ognuna delle sveglie. Inoltre, sempre da app, possiamo attivare il generatore di rumore bianco, scegliendo il volume di ognuno dei 10 suoni ambientali che si andranno a sovrapporre per conciliare meglio il sonno.

La qualità audio è superiore alle aspettative: i due speaker con potenza complessiva di 10 Watt riempiono bene la stanza con bassi corposi e alti ben definiti, come già visto in altri altoparlanti prodotti dall’azienda cinese. Come sorgente audio si può scegliere fra la radio FM, un collegamento via cavo aux o il Bluetooth, quest’ultimo presente in versione 5.0 per garantire connessioni più stabili e qualità sonora superiore.

Ottima anche la possibilità di ricaricare fino a 3 dispositivi in contemporanea utilizzando le due porte USB posteriori e la base QI superiore, mantenendo ordine sul comodino ed evitando grovigli di fili. Peccato solo per l’assenza del WiFi e di un assistente vocale (Alexa o Google), che avrebbero rappresentato la ciliegina, ma possiamo comunque usare lo smartphone per questo scopo.

In conclusione Soundcore Wakey ci è piaciuto molto; un prodotto 5-in-1 dal bel design che si adatta ad ogni stanza e dall’ottima resa audio.