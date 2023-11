Red Dead Redemption per Nintendo Switch in OFFERTA: rivivi il vecchio West!

Con Red Dead Redemption per Nintendo Switch vivi l’avventura di Marston nei vasti territori del West americano e del Messico. La lotta di un uomo che cerca di seppellire il proprio sanguinoso passato nell’acclamato predecessore di Red Dead Redemption 2, il grande successo del 2018. Approfitta dello sconto del 16% che porta il prezzo a soli 41,99 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Red Dead Redemption per Nintendo Switch: le caratteristiche

Quando degli agenti federali minacciano la sua famiglia, l’ex fuorilegge John Marston è costretto a dare la caccia alla banda di criminali che un tempo considerava suoi amici. Vivi l’avventura di Marston nei vasti territori del West americano e del Messico, la lotta di un uomo che cerca di seppellire il proprio sanguinoso passato nell’acclamato predecessore di Red Dead Redemption 2, il grande successo del 2018.

L’offerta è arricchita da Undead Nightmare, l’iconica storia horror che trasforma il mondo di Red Dead Redemption in un’apocalittica lotta per la sopravvivenza contro un’orda zombie. Oltre alle esperienze per giocatore singolo di entrambi i giochi, Red Dead Redemption include anche contenuti bonus dall’edizione Game of the Year e tanto altro ancora! Il gioco è in lingua italiana, quindi non dovrai preoccuparti di eventuali traduzioni malriuscite!

