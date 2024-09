Red Magic Nova: presto sul mercato il primo tablet da gaming con Snapdragon 8 Gen 3

In queste ore apprendiamo nuovi interessanti dettagli sul primo tablet gaming al mondo con Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version. Si chiamerà Red Magic Nova e presto debutterà sul mercato internazionale.

Red Magic Nova: tutto quello che sappiamo

Red Magic si prepara a lanciare il suo nuovo tablet da gaming, il Red Magic Nova, sul mercato globale. Questo tablet, precedentemente svelato in Cina come Red Magic Tablet Pro, sarà disponibile a partire dal 27 settembre.

Con un recente teaser, la compagnia ha confermato che il suo prossimo tablet sarà alimentato dal processore di punta Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, rendendolo il primo tablet da gaming al mondo ad essere dotato di questo chipset all’avanguardia. Questo potente processore sarà abbinato a RAM LPDDR5X e memoria UFS 4.0, e assicurerà così un notevole incremento delle prestazioni, soprattutto in attività come il gaming.

Le altre specifiche del tablet dovrebbero essere le stesse del Red Magic Tablet Pro, il che significa che ci aspettiamo che il Red Magic Nova sfoggi un display ampio da 10,9 pollici con risoluzione 2.8K e un refresh rate di 144Hz. Per quanto riguarda la fotografia e le videochiamate, sarà dotato di una fotocamera posteriore da 50MP e una fotocamera frontale per i selfie da 20MP. Per mantenere il terminale fresco durante le sessioni di gioco intense, il Red Magic Nova integrerà il sistema di raffreddamento ICE 2.0, una tecnologia avanzata che aiuterà a dissipare il calore. Il tablet sarà inoltre alimentato da una batteria sostanziale da 10.100 mAh, con supporto per la ricarica rapida a 120W, garantendo così un’esperienza di gioco duratura e tempi di ricarica ridotti.

Per quanto riguarda la connettività, il Red Magic Nova dovrebbe includere Wi-Fi, Bluetooth, NFC e una porta USB Type-C. Il tablet è atteso con un prezzo competitivo, anche se i dettagli sul costo globale non sono ancora stati annunciati.