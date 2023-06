Redmi Note 11 Pro+ 5G, la temperatura sale, il prezzo scende sempre più giù!

Redmi Note 11 Pro+ 5G è uno dei migliori smartphone di fascia media attualmente disponibili sul mercato. Offre prestazioni straordinarie, un design moderno e una comparto fotografico di grande qualità. Siamo di fronte al più classico degli INSTABUY visto che ora Amazon lo sconta di un clamorosissimo MENO 34%, permettendoci di portarlo a casa spendendo 328 euro. Si, a questo prezzo Redmi Note 11 Pro+ 5G è il re della fascia media, e andrebbe comprato ora, il maxi sconto non durerà per sempre!

Bello, bellissimo e che fotografie!

Redmi Note 11 Pro+ 5G ha un design elegante e resistente, con una scocca in vetro e metallo e una protezione Gorilla Glass 5 sullo schermo. Il display è da 6.7 pollici con risoluzione di 2400 x 1080 pixel, tecnologia AMOLED e frequenza di aggiornamento di 120Hz. Inoltre, è anche luminosissimo, ben 1200 nits. Nessun problema di visione all’aperto sotto il sole!

Il cuore di Redmi Note 11 Pro+ 5G è un velocissimo processore a 8 core Dimensity 920 MediaTek, che spicca sia nel multitasking più spinto sia nei giochi più performanti e impegnativi. Una vera scheggia, insomma, zero lag e zero tentennamenti!

La fotocamera è un’altra caratteristica che fa brillare il Redmi Note 11 Pro+ 5G. Ha una configurazione a quattro fotocamere con una fotocamera principale da 108 megapixel, una fotocamera ultra-grandangolare da 8 megapixel, una telecamera da 5 megapixel e una fotocamera macro da 2 megapixel. Questo insieme di fotocamere gli consente di scattare foto di alta qualità in qualsiasi situazione.

Per quanto riguarda la batteria, Redmi Note 11 Pro+ 5G è alimentato da una batteria grande da 4500 mAh che supporta la tecnologia di ricarica rapida 120W. È veloce come un fulmine: la super ricarica da 120 W può richiedere solo 15 minuti per caricarlo al 100% in modalità Boost, rendendo la vita e il lavoro più veloce e più conveniente.

Redmi Note 11 Pro+ 5G è un dispositivo molto potente che offre prestazioni eccezionali, un’esperienza di gioco senza compromessi, una fotocamera di alta qualità e una durata della batteria che può durare tranquillamente l’intera giornata. Con caratteristiche come queste, e col il mega sconto Amazon del 34% l’acquisto è davvero irrinunciabile!

