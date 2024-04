Redmi Note 13 Pro in OFFERTA BOMBA: risparmio super col COUPON NASCOSTO

Questo potente smartphone di Xiaomi ha tutto quello che potresti richiedere da un mid-range a costi contenuti. Se ancora sei alla ricerca dell’acquisto perfetto, allora il Redmi Note 13 Pro rappresenta la soluzione perfetta. Lo trovi su eBay solo oggi con un coupon segreto da poter riscattare, così da godere di un risparmio unico. Inserendo XIAOMIDAYS24 al momento del pagamento, vedrai la cifra finale calare fino a 239,70 euro. Con anche la spedizione gratuita e garantita. Ottieni subito lo sconto qui inserendo il codice, così ti fai furbo e lo paghi nulla.

Codice coupon: XIAOMIDAYS24

Redmi Note 13 Pro: processore top e l’intramontabile design di Xiaomi

Pensato per fornire il massimo delle prestazioni anche agli utenti meno esperti, questo Redmi Note 13 Pro è lo smartphone perfetto per poter svolgere le operazioni di base in maniera fluida e veloce. Con un fantastico display da 6,67 pollici FHD+ in AMOLED, avrai dalla tua delle immagini mai così di qualità e con colori nitidi e intensi. A cui si aggiunge un refresh rate fino a 120 Hz, per una fluidità unica nel suo genere. Molto interessante il processore, un MediaTek Helio G99-Ultra con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, c’è invece un sensore principale da 200 MP OIS per scatti iconici come non mai. Soprattutto se ti aiuti con il software, che ti dà modo di applicare i giusti filtri e correzioni per un effetto finale naturale e di qualità top. Non ti dovrai nemmeno preoccupare dell’autonomia, grazie alla batteria da 5000 mAh con Turbo Ricarica da 67 W. Per arrivare al 100% in qualche minuto.

Usa subito il coupon segreto e sfrutta lo sconto, avrai lo smartphone ideale ad un prezzo mai così conveniente.

