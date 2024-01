Regalati una Smart TV: 1€ di sconto per ogni pollice con la nuova offerta MediaWorld

La nuova promozione Tech Mania di casa MediaWorld rappresenta un’ottima opportunità per quanti vogliono acquistare una nuova Smart TV in questo inizio d’anno. Comprando infatti un televisore dell’omonimo volantino, si otterrà 1 euro di sconto per ogni pollice. E se la spesa è di almeno 999 euro, lo sconto raddoppia. Ecco il link all’offerta.

Il volantino online Tech Mania di MediaWorld include TV LED e OLED, oltre che TV Ultra HD 4K. Ci sono Smart TV di tutti i gusti e di tutte le dimensioni, da 32 pollici si può arrivare fino a 85 pollici, in base a quelle che sono le proprie esigenze.

La promozione è rivolta ai possessori della MW Club, la carta fedeltà di MediaWorld. Gli utenti che non ce l’hanno, possono richiederla online su questa pagina del sito ufficiale e partecipare alla promo.

Tech Mania MediaWorld Smart TV: 1€ di sconto per ogni pollice (con raddoppio)

Ecco le Smart TV più interessanti incluse nel nuovo volantino online Tech Mania MediaWorld:

Ecco la lista completa delle Smart TV che partecipano alla nuova promozione Tech Mania di casa MediaWorld. La promozione scade il prossimo 25 gennaio, termine ultimo per usufruire dello sconto di 1 euro per ogni pollice.

