Repeater Wi-Fi TP-Link Archer E5: qualità a prezzo BOMBA

Quando si ha necessità di espandere la propria rete Wi-Fi casalinga, è necessario acquistare gli strumenti giusti. Chi non si accontenta dei prodotti medi di gamma, opta per quelli di fascia alta: affidabili e prestanti. Questo è il caso del repeater Wi-Fi TP-Link Archer E5: un prodotto di grande qualità, oggi in super sconto Amazon! Il prezzo? Solo 98,99€ grazie allo sconto del 10% disponibile oggi sulla piattaforma. Approfitta subito della promo e acquista uno dei migliori prodotti disponibile attualmente sul mercato!

Ecco il repeater Wi-Fi TP-Link tra i migliori

Il modello di cui vi parliamo oggi è il TP-Link Archer E5. Si tratta di un device che risponde a standard elevatissimi, è molto compatto e particolarmente funzionale.

TP-Link ha infatti investito moltissimo nel design proponendo un dispositivo di soli 8 mm di spessore, in grado di adattarsi perfettamente anche al montaggio direttamente a parete. In questo modo, in base allo spazio che avrete a disposizione, potrete posizionarlo dove meglio credete.

Questo repeater Wi-Fi è compatibile con lo standard AX3000 dual-band: velocità di connessione locale garantita in ogni occasione: in pochi semplici tocchi, tutti i vostri device saranno tra loro interconnessi e dialogheranno in modo super rapido.

Per la configurazione, potrete affidarvi all’applicazione Tether disponibile per iOS e Android e che vi aiuterà a connettere il dispositivo al router da estendere. La configurazione è molto semplice e non vi porterà via molto tempo.

In definitiva, parliamo di un prodotto di primissimo livello, adatto a case molto grandi e clienti molto esigenti. Conviene assolutamente acquistare il repeater Wi-Fi TP-Link Archer E5 per estendere la propria rete casalinga nel miglior modo possibile. Oggi conviene anche vista la promozione disponibile su Amazon! Il prodotto è infatti in sconto del 10% e costa solo 98,99€! Acquistalo subito e non te ne pentirai!

