Resident Evil 4 Xbox Series X, il capolavoro horror al prezzo più basso di sempre!

Resident Evil 4 è il capolavoro Capcom per eccellenza, amato tanto quanto il capostipite targato PlayStation 1. Questa nuova versione è un remake del gioco uscito nel lontano 2005 su Game Cube di Nintendo, che all’epoca aveva reinventato il genere del survival horror con massicce dosi action, pur senza snaturare il senso di terrore e precarietà da sempre chiave del successo della serie Capcom. Oggi Amazon ha deciso di fare uno sconto da paura: MENO 46%, col prezzo che si ferma a 36,99 euro! Questo è davvero il momento di comprare Resident Evil 4 per Xbox! Ed è pure in versione Steelbook!

Pauroso e divertentissimo!

Il protagonista, Leon S. Kennedy, è un agente governativo degli Stati Uniti inviato in una remota zona rurale dell’Europa per salvare la figlia del Presidente degli Stati Uniti, rapita da un misterioso gruppo noto come Los Illuminados. Il giocatore dovrà esplorare il villaggio e i suoi dintorni, affrontando orde di zombie e creature mutanti per risolvere il mistero dietro il rapimento.

Una delle principali novità di questo remake è il sistema di controllo rispetto ai precedenti episodi della serie. Il gioco si discosta dal tradizionale schema di controlli tank, pesanti e legnosi, introducendo controlli più fluidi e responsivi. Ciò ha reso l’esperienza di gioco più intensa e frenetica, più action certo, ma ben più divertente senza sacrificare la sua natura da survival horror.

Resident Evil 4 2023 non è un semplice remake. Il gioco, non solo è stato migliorato graficamente, ma è stato espanso con nuove ampie sezioni e parti, che lo rendono ancora più longevo.

C’è veramente tanto da fare e tanto da esplorare: tra una missione secondaria e quella principale, frenetici combattimenti e la ricerca di vari ed eventuali collezionabili è davvero impossibile annoiarsi.

Se sei un fan della serie o semplicemente un appassionato di giochi horror, o meglio ancora cerchi solo capolavori senza se e senza ma, Resident Evil 4 è la scelta perfetta! Ed è anche in super sconto! Risparmio mostruoso: MENO 46%!

