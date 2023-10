Revolut Premium: il conto online ricco di vantaggi da provare gratis

Revolut Premium è la versione più interessante dell’intera offerta di conti di Revolut (in totale, ci sono 5 piani diversi oltre alle proposte business e al conto Revolut<18 per minorenni). Si tratta di un conto online completo a cui viene abbinata la carta Premium, personalizzabile e utilizzabile anche per prelievi senza commissioni fino a 400 euro al mese.

Oltre a un’operatività completa, Revolut Premium garantisce diversi vantaggi aggiuntivi, come il cashback fino al 5% sugli alloggi, il cambio valuta senza costi aggiuntivi, lo sconto sui bonifici internazionali (-20%) e alcune coperture assicurative (medica globale, sport invernali, bagagli).

Questa versione di Revolut ha un costo di 7,99 euro al mese. Si tratta di un canone contenuto rispetto ai vantaggi proposti. Da notare, però, che, per i nuovi clienti, Revolut Premium è gratis per 3 mesi, senza alcun vincolo e con la possibilità di passare, in qualsiasi momento, al conto a canone zero Revolut Standard.

Revolut Premium è, quindi, una delle versioni più interessanti del Conto Revolut. Il costo è tutto sommato contenuto, in rapporto ai vantaggi inclusi. Si tratta, quindi, della versione giusta del conto per tutti gli utenti alla ricerca di un conto online ricco di vantaggi e in grado di garantire vari bonus extra.

La promozione che garantisce una prova gratuita di 3 mesi per Revolut Premium si accompagna alla possibilità di passare alla versione Standard di Revolut che, grazie al canone zero, elimina qualsiasi costo di mantenimento per il conto.

Per iniziare subito la prova gratuita è sufficiente seguire il link qui di sotto e avviare la registrazione. La promozione è valida a tempo limitato e rappresenta l’occasione giusta per “testare” le funzionalità di Revolut nei minimi dettagli.

