Ricarica insieme iPhone e AirPods con il Caricatore Magnetico 2-in-1 in maxi sconto

Caricatore Wireless Magnetico 2 in 1 UGREEN MagFlow



Caricatore Wireless Magnetico 2 in 1 UGREEN MagFlow: le modalità di utilizzo

Il Caricatore Wireless Magnetico 2 in 1 UGREEN MagFlow supporta la funzione di ricarica wireless Qi e può rilevare automaticamente il tuo iPhone e le tue AirPods offrendo una ricarica rapida adattiva. Inoltre è anche compatibile con i telefoni con ricarica magnetica ma non ha l’attrazione magnetica.

Nello specifico, questa stazione di ricarica è progettata per le serie da iPhone 12 a 16 e garantisce una ricarica wireless stabile da 7,5W così da poter avere il tuo smartphone sempre pronto all’uso in pochissimi minuti. Inoltre la base di ricarica sottostante può caricare contemporaneamente le AirPods, dimezzando i tempi di attesa.

La modalità di utilizzo è semplicissima tanto che è possibile caricare il cellulare sia verticalmente che orizzontalmente, oltre a supportare una rotazione libera di 90° o 360°. Inoltre, può essere utilizzato anche come supporto per il telefono quando non è in carica.

Anche la sicurezza è garantita in quanto è dotato di piastra metallica di alta qualità e guscio PC ignifugo, oltre a chip intelligente per proteggere da cortocircuito, sovratensione, surriscaldamento e sovracorrente.

