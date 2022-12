Ricariche veloci e sicure: quale conto online offre le condizioni migliori?

Una spesa improvvisa, anche esigua, può mettere in difficoltà anche chi ha diversi strumenti di pagamento a disposizione.

Può capitare di non avere conti su una carta prepagata, di aver esaurito il credito sul conto PayPal e su qualunque altro mezzo utilizzato abitualmente.

Effettuare una ricarica, magari dal proprio conto bancario principale non è complicato: ciò che può rendere tutto molto più difficile sono le tempistiche. Per fortuna, esistono alcuni sistemi che prevedono ricariche veloci e sicure, come quelle offerte con la combinazione carta/conto VIABUY.

Questa piattaforma infatti, offre l’opportunità di ricaricare il credito attraverso svariati canali come:

bonifico bancario

SOFORT

EPS

iDeal

PaysafeCard

Giropay

Il tutto con tempistiche estremamente ridotte. Tutto ciò permette di avere la certezza che, in caso di risorse insufficienti, è possibile rifornire senza troppe difficoltà il conto collegato alla carta.

Il conto VIABUY offre ricariche veloci e sicure attraverso diversi possibili canali

Come appare ovvio, questa combo conto/carta va ben oltre alla semplice ricarica agevolata.

Si parla, tra le altre cose, di una soluzione che si appoggia al circuito Mastercard, proponendo pagamenti contactless ma, allo stesso tempo, protetti dalle più moderne tecnologie di sicurezza.

Il conto, così come la carta, possono essere gestite in grande semplicità attraverso l’apposita applicazione mobile, disponibile sia su Android che in ambiente iOS.

Va poi sottolineato come VIABUY sia uno strumento sicuro. La carta in questione è emessa da un istituto di moneta elettronica autorizzato e regolamentato dall’UE. Non solo: attraverso la garanzia di rimborso totale Zero Liability, Mastercard protegge da potenziali frodi e raggiri di vario tipo.

La richiesta per l’apertura del conto risulta estremamente rapida e prevede, già il giorno dopo l’iscrizione, l’invio della carta prepagata presso il domicilio dell’intestatario.

Il tutto per una soluzione che si rivela ideale per chi cerca un’alternativa ai classici istituti bancari, pur senza voler rinunciare alla sicurezza che gli stessi offrono tradizionalmente.

