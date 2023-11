Richiedi Carta YOU per una carta di credito gratuita e senza commissioni

Fino ad oggi trovare una carta di credito gratuita e senza commissioni è stata una missione impossibile per tanti giovani italiani, alla ricerca di una banca che potesse dare loro una carta di credito a canone zero e senza altre spese per il suo utilizzo. Appunto, fino ad oggi, perché con l’entrata in scena di Advanzia, la banca lussemburghese a cui si deve l’arrivo di Carta YOU in Italia, le cose sono destinate a cambiare. Il modulo di richiesta di Carta YOU è disponibile su questa pagina.

Richiedi Carta YOU di Advanzia

Carta YOU di Advanzia è la carta di credito gratuita a canone zero e senza commissioni per i prelievi nei bancomat di tutto il mondo. Inoltre, per ottenerla non è necessario cambiare banca per aprire un nuovo conto corrente: la carta, infatti, può essere associata a un conto già esistente.

Gli altri vantaggi sono un’assicurazione di viaggio gratuita e completa e il pagamento differito fino a 7 settimane senza interessi sui tuoi acquisti. Per quanto riguarda la dicitura “a canone zero”, la carta di credito resterà gratuita per sempre, come riportano le condizioni di Advanzia presenti sul sito ufficiale cartayou.it.

La carta è associata al circuito di pagamento internazionale Mastercard, questo significa che è possibile usarla ovunque, sia nei negozi fisici che online, senza la paura che venga rifiutata dagli esercenti, godendo di oltre 36 milioni punti di accettazione in tutto il mondo.

Carta YOU è richiedibile in 2 minuti online su questa pagina. I requisiti sono la maggiore età (18 anni) e la residenza in Italia.

