Richiedi in 2 minuti Carta YOU, la carta di credito gratuita di Advanzia

Ogni mese sono tanti i giovani che si domandano se esista per loro una carta di credito gratuita e, se possibile, senza commissioni. E se fino a ieri la risposta al quesito è sempre stata negativa, da oggi le cose sono molto diverse. Il merito è di Carta YOU, la nuova carta di Advanzia Bank, banca digitale lussemburghese, che risponde al 100% all’identikit della carta di credito ideale per i ragazzi italiani con un lavoro precario. La richiesta avviene online tramite questo modulo.

Tutti i vantaggi di Carta YOU

Prima di tutto, Carta YOU è una carta di credito che non prevede spese per il canone annuo. Ciò significa che è una carta gratuita, per sempre, senza costi di attivazione né di rinnovo.

Un ulteriore vantaggio è la possibilità di prelevare in contanti da qualsiasi bancomat presente in Italia e all’estero senza alcuna commissione. Si tratta di una differenza abissale con la maggior parte delle altre carte di credito, che invece prevedono commissioni anche piuttosto onerose sui prelievi dai sportelli ATM.

In tutto questo, non bisogna dimenticare la possibilità di richiedere la carta senza dover aprire necessariamente un conto corrente presso Advanzia Bank. Una volta accettata la richiesta e ricevuta la carta di credito al proprio domicilio, sarà sufficiente associarla a un altro conto di cui si è già titolari.

Puoi richiedere Carta YOU in meno di 2 minuti compilando il modulo online disponibile su questa pagina. I requisiti base da rispettare sono la maggiore età (18 anni) e la residenza in Italia. In caso di esito positivo della domanda, riceverai la carta entro massimo 14 giorni lavorativi.

