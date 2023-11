Richiedi in 2 minuti la rivoluzionaria carta di credito gratuita di Advanzia

C’è una nuova carta di credito in Italia: è gratuita, in quanto non richiede alcun canone per il suo mantenimento, ed è senza commissioni, perché consente di prelevare contanti in Italia e all’estero senza richiedere spese extra. Si chiama Carta You, la carta emessa da Advanzia Bank, banca digitale lussemburghese, e può essere richiesta in un paio di minuti tramite il sito ufficiale.

Carta YOU di Advanzia è arrivata in Italia

Sono numerosi i vantaggi offerti dalla nuova Carta YOU di Advanzia Bank, su tutti il fatto di lasciare il canone a zero per sempre e di non avere commissioni sui prelievi in contanti. Un ulteriore punto a favore è l’assicurazione di viaggio completa gratuita, da sfruttare sia in Italia che all’estero quando si è in vacanza.

Per chi se lo stesse domandando, non vi sono requisiti specifici da soddisfare per ottenere la carta di credito gratuita di Advanzia. Le uniche richieste della banca online con sede a Lussemburgo sono l’aver compiuto almeno 18 anni ed avere la residenza in Italia. L’esame della richiesta passerà anche attraverso la consultazione del CRIF: se il proprio nome non risulta tra i cattivi pagatori, si hanno ottime chance di ottenere la carta di credito appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard.

Inoltre, la carta di Advanzia offre un ultimo importante vantaggio: non richiede l’apertura di un nuovo conto corrente, in quanto è possibile collegarla a uno già esistente.

Il modulo di richiesta della carta di credito Carta YOU è disponibile su questa pagina.

