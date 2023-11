Richiedi la tua carta di credito gratuita in meno di 2 minuti con Advanzia

Dal suo arrivo in Italia, la carta di credito gratuita di Advanzia sta rivoluzionando il settore della finanza personale. Prima, infatti, era quasi impossibile trovare una carta di credito a zero spese, semplice da usare e con innumerevoli vantaggi. Ora, invece, si può richiedere in meno di 2 minuti online. Ecco il link al modulo di richiesta.

Carta YOU è la carta di credito gratuita di Advanzia Bank, banca digitale con sede in Lussemburgo. Offre un canone zero per sempre, commissioni azzerrate sui prelievi presso gli ATM di tutto il mondo e un’assicurazione di viaggio gratuita.

Carta di credito gratuita di Advanzia in meno di 2 minuti

Con Carta YOU si ha una carta di credito senza commissioni annuali, senza commissioni nei bancomat di tutto il mondo e senza necessità di cambiare banca. Inoltre, può essere richiesta in appena due minuti compilando l’apposito modulo online disponibile sul sito cartayou.it.

Alla base del successo di Carta YOU vi è la possibilità di gestire una vera carta di credito senza canone annuale né altre spese. A questo si aggiunge poi anche il fatto di non dover necessariamente aprire un nuovo conto corrente presso Advanzia Bank, in quanto è possibile collegare la carta a un proprio conto corrente già disponibile.

Ci sono poi ulteriori vantaggi. Tra questi si annoverano l’assicurazione di viaggio gratuita e completa, il pagamento differito fino a 7 settimane senza interessi sugli acquisti effettuati e l’opportunità di pagare in oltre 36 milioni di negozi in tutto il mondo grazie al circuito di pagamento internazionale Mastercard.

Puoi richiedere la tua carta di credito gratuita di Advanzia su questa pagina. Riceverai una risposta in breve tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.