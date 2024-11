Riprese di qualità cinematografica con il Drone ultraleggero in sottocosto

Pronto a sbizzarrirti con riprese dall’alto eccezionali? Prova il Drone per adulti DJI Mini 4K, oggi è disponibile su Amazon a soli 239 euro con uno sconto maxi del 20%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la promozione è a tempo limitatissimo!

Drone per adulti DJI Mini 4K: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Drone per adulti DJI Mini 4K è un modello ultraleggero che è autorizzato a volare nelle categorie A1 e A3, quindi non ha bisogno di nessuna certificazione in particolare.

Si caratterizza per il suo stabilizzatore a 3 assi così da offrire riprese di qualità cinematografica con qualsiasi luce, anche durante le ore notturne. Inoltre ha una resistenza fenomenale ai venti fino a ‌38 km orari, mentre i motori brushless migliorano la potenza e consentono il decollo ad altitudini fino a 4.000 metri.

Un’altra specifica fondamentale è la sua autonomia davvero elevata, tanto che potrai addirittura scegliere tra tre set diversi in base alle tue esigenze di ripresa: set con una batteria (31 minuti), set con due batterie (62 minuti) o set con tre batterie (93 minuti).

La modalità di utilizzo è particolarmente semplice, quindi risulta adatto anche ai principianti: il dispositivo supporta decollo e atterraggio a un tocco, oltre ad essere dotato delle funzionalità di Return to Home (RTH) GPS e stazionamento ultra stabile.

