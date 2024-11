Riprese impeccabili con lo Stabilizzatore per smartphone a quasi metà prezzo

Sbizzarrisciti a realizzare video super stabili con il tuo cellulare grazie allo Stabilizzatore per smartphone DJI Osmo Mobile 6! Oggi è disponibile su Amazon a soli 99 euro con un mega sconto del 41%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, si tratta di un’offerta che anticipa il Black Friday quindi è valida solo fino al 20 novembre!

Stabilizzatore per smartphone DJI Osmo Mobile 6: tutte le modalità di utilizzo

Lo Stabilizzatore per smartphone DJI Osmo Mobile 6 utilizza l‘ultimissima tecnologia di tracciamento ActiveTrack 6.0 che consente a chiunque di selezionare un soggetto e fare in modo che il dispositivo lo segua automaticamente anche durante movimenti rapidi e dinamici o con ostacoli di mezzo.

La modalità di utilizzo è semplicissima e potrai avere anche un controllo da remoto installando l’app DJI Mimo sul tuo Apple Watch così da trasformarlo in un telecomando smart. In questo modo potrai guardare le immagini riprese dalla fotocamera, regolare l’inclinazione dello stabilizzatore, fare foto e video e tanto altro ancora direttamente dal tuo orologio.

Anche l’avvio è instantaneo: basterà aprirlo e agganciare il tuo smartphone magneticamente, l’app DJI Mimo si avvierà in automatico e potrai iniziare a riprendere in un istante. In più il suo design è pieghevole ed ha un peso di soli 309 grammi, quindi potrai portatlo ovunque in maniera comodissima.

Tra l’altro, è possibile anche estendere il manico telescopico integrato per ottenere angolazioni creative e selfie impeccabili.

