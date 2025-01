Riscalda casa e risparmia in bolletta con la Stufa Smart Xiaomi scontatissima su eBay

Per combattere il freddo di questi giorni senza spendere eccessivamente in bolletta, procurati subito la Stufa Elettrica Smart Xiaomi! Oggi questo elettrodomestico super versatile è disponibile su eBay a soli 97 euro con un super sconto del 30%.

La spedizione è gratuita ed, inoltre, è possibile effettuare il pagamento anche in tre piccole e comode rate a tasso zero con Klarna. Approfitta il prima possibile della promozione, si tratta di un’occasione davvero speciale!

Stufa Elettrica Smart Xiaomi: tutte le funzionalità e le modalità di utilizzo

La Stufa Elettrica Smart Xiaomi è dotata di un sistema integrato di controllo intelligente della temperatura che ti permette di risparmiare in bolletta soprattutto adesso che il freddo si fa sentire.

Nello specifico, quando la temperatura dell’ambiente è inferiore a quella preimpostata, continuerà a riscaldare automaticamente; quando invece raggiunge il valore impostato, il sistema ridurrà automaticamente la potenza o interromperà il riscaldamento. Il convettore manterrà la tua casa ad una temperatura confortevole, garantendo un risparmio energetico maggiore rispetto ad altri modelli elettrici.

La modalità di utilizzo è semplicissima e si consiglia per prima cosa di impostare il termostato alla massima temperatura e di chiudere porte e finestre per riscaldare l’ambiente. In circostanze ottimali, in un ambiente con un buon isolamento, questo convettore mostra buone prestazioni in aree fino a 20 metri quadrati.

Tra l’altro, il flusso d’aria prodotto dalla stufa è più morbido di quello di un condizionatore e non tende a diventare secco. In più non interferisce con il sonno notturno, nè causa secchezza agli occhi o alla gola.

