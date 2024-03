Riscaldamento domotico: il miglior modo per risparmiare è in sconto!

Nel mondo della domotica e del risparmio energetico, Netatmo Starter Pack con Valvole Wi-Fi per radiatori è forse una delle migliori alternative per controllo del riscaldamento domestico. Grazie all’offerta a tempo di Amazon, questo kit è disponibile a 139,99€, con uno sconto del 24% sul prezzo consigliato. Il kit comprende due elettrovalvole domotizzate e un’unità centrale per il controllo a distanza della temperatura.

Il riscaldamento costa troppo? Ecco il modo per ridurre costi e consumi: riscaldamento domotico!

Il riscaldamento centralizzato è croce e delizia di moltissimi italiani. Negli anni, nonostante gli standard delle costruzioni più recenti, si è reso sempre più necessario prestare particolare attenzione all’ambiente e alle emissioni nell’atmosfera.

Anche noi, nel nostro piccolo, possiamo fare molto. Come? Controllando in modo specifico il riscaldamento di casa.

Netatmo Starter Pack è composto da due valvole termostatiche smart che permettono di rendere il riscaldamento domotico controllandolo stanza per stanza tramite l’app Netatmo Energy o attraverso i comandi vocali. Garantita infatti la compatibilità con Amazon Alexa, Apple HomeKit e Google Assistant. Questo sistema facilita la gestione del riscaldamento e contribuisce al risparmio energetico. Come detto, le valvole sono pienamente compatibili con il sistema di riscaldamento centralizzato: basterà seguire le istruzioni di montaggio per non alterare alcun valore in lettura condominiale.

Le valvole Netatmo sono compatibili con oltre il 90% dei termosifoni ad acqua calda e il kit per riscaldamento centralizzato include diversi adattatori per garantire una facile installazione. Anche un riscaldamento centralizzato diventerà quindi così domotico.

Approfitta dell’offerta su Amazon acquista subito il Netatmo Starter Pack con due valvole domotiche a soli 139,99€, con uno sconto del 24%. Con questo kit potrai finalmente gestire il tuo riscaldamento in modo domotico da remoto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.