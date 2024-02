Risparmia 100€ con Carta PAYBACK American Express: scopri come

Nel mondo delle carte di credito, l’innovazione e i vantaggi esclusivi fanno la differenza. Ecco perché devi prendere in considerazione la Carta PAYBACK American Express, perché se la richiedi entro il 19 febbraio c’è un’opportunità imperdibile: puoi risparmare 100 € sull’estratto conto. Ecco come fare.

Come avere 100 € di bonus con Carta PAYBACK

Come detto con Carta PAYBACK hai una serie di vantaggi, e quello più interessante è lo sconto di 100€ direttamente sul tuo estratto conto, a patto che tu spenda almento 250 € nei primi tre mesi dall’emissione della carta. Oltre a questo, la PAYBACK ha zero costi e massima flessibilità. Scegliendo questa carta puoi dire addio ad ogni preoccupazione relativa ai costi: nessuna quota annuale e la possibilità di rateizzare spese e prelievi con interessi contenuti (TAN del 12% e TAEG del 14,31%). In più, l’adesione al programma PAYBACK ti permette di accumulare punti con ogni acquisto, ampliando le tue possibilità di guadagnare premi in modo rapido e conveniente.

Per richiedere la carta PAYBACK di American Express occorre essere maggiorenni, residenti in Italia, iscriversi al programma PAYBACK, possedere un conto corrente bancario o postale nel circuito SEPA e avere un reddito annuo lordo di almeno 11.000 euro. Per quanto riguarda la sicurezza in caso di furto o smarrimento, sarai protetto, e potrai godere dei servizi esclusivi di American Express, inclusa l’assistenza clienti disponibile 24/7.

Come detto, oltre alla convenienza, la Carta PAYBACK American Express offre vantaggi esclusivi: sconti e omaggi per eventi culturali, una gestione flessibile delle spese, e la possibilità di accumulare punti PAYBACK su ogni acquisto, anche al di fuori della rete dei partner. E con l’iscrizione online semplice e veloce, senza necessità di inviare documenti cartacei, accedere a questi benefici è super semplice.

Sono questi i motivi per scegliere la Carta PAYBACK American Express. Affidarsi a questa carta significa combinare risparmio, sicurezza e flessibilità. In più, con l’offerta attuale, hai l’opportunità di iniziare con il piede giusto, risparmiando ben 100 €. Non lasciarti sfuggire questa occasione: richiedi la tua Carta PAYBACK American Express oggi stesso e inizia a godere di un mondo di vantaggi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.