Risparmia 120€ sul Purificatore Termoventilatore 2-in-1 Dyson: solo su eBay

Ti presentiamo un dispositivo multifunzionale che ti aiuterà a respirare aria più sana a casa, riscaldando contemporaneamente l’ambiente! Parliamo del Purificatore Termoventilatore Dyson, oggi disponibile su eBay a soli 479 euro con uno sconto del 20%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 120 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in tre piccole rate a tasso zero con Klarna. Non aspettare oltre, una promozione del genere è davvero irripetibile!

Purificatore Termoventilatore Dyson: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Purificatore Termoventilatore Dyson è uno strumento multifunzionale che permette di respirare aria sana a casa e, in contemporanea, di riscaldare o rinfrescare l’ambiente.

Il suo fiore all’occhiello è il sistema di purificazione sigillato a 360 gradi che combina il filtro HEPA ad un filtro a carboni attivi così da rimuovere gli allergeni e tutti gli inquinanti microscopici. In più, anche l’intero dispositivo è sigillato così ciò che viene catturato resta intrappolato all’interno.

Il suo funzionamento è davvero impeccabile in quanto i sensori integrati analizzano costantemente l’aria nella stanza, mentre l’algoritmo controlla i dati ogni secondo. Così facendo il purificatore monitora costantemente la qualità dell’aria mostrando dati precisi in tempo reale.

Inoltre il dispositivo dispone di un movimento di oscillazione fino a 350° regolabile per proiettare aria purificata nell’intera stanza. in automatico. Tra l’altro è possibile utilizzarlo anche nelle ore notturne in modalità silenziosa e con il display oscurato così da non arrecare disturbo al sonno.

