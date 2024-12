Risparmia 120€ sul tablet HONOR più evoluto di sempre: solo su Amazon

È uno dei tablet più innovativi del momento, ed oggi può essere tuo ad un prezzo da capogiro! Si tratta dell’HONOR Pad 9, al momento disponibile su Amazon a soli 229 euro con un super sconto del 34%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 120 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile dell’offerta bomba, potrebbe terminare da un momento all’altro!

HONOR Pad 9: specifiche tecniche e funzionalità

L’HONOR Pad 9 è un tablet di ultimissima generazione, perfetto sia per i tuoi progetti professionali che per l’intrattenimento quotidiano.

In primis, è dotato di uno schermo per la protezione degli occhi estremamente nitido da 2,5K e 12,1 pollici, che risulta essere dinamico e liscio con dettagli delicati ed una visualizzazione sempre impeccabile. In più, la frequenza di aggiornamento ad alta velocità di 120 Hz offre un’esperienza visiva migliore e più fluida che mai.

Non è da meno l’esperienza audio grazie al layout a 8 altoparlanti surround con due altoparlanti nella parte inferiore. Inoltre, grazie alla tecnologia di potenziamento vocale bidirezionale, la cancellazione del rumore di sottofondo e l’ottimizzazione vocale sono combinate in modo efficiente. In questo modo potrai sempre sentirti al centro dell’azione ed effettuare videochiamate sempre realistiche ed impeccabili.

Tra l’altro, la combinazione di 256 GB e 16 GB di memoria ti consente di archiviare film e musica ogni volta che lo desideri ed averli a portata di mano quando ne hai bisogno.

