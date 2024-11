Risparmia 150€ al check-out sul potentissimo Samsung Galaxy Book4 Edge

Se hai bisogno di un laptop da portare sia in ufficio che in viaggio per lavoro, abbiamo quello che fa per te ad un prezzo incredibile! Si tratta del Samsung Galaxy Book4 Edge, oggi disponibile su Amazon a soli 951 euro grazie ad uno sconto di 150 euro da applicare al check-out.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere è davvero unica!

Samsung Galaxy Book4 Edge: le caratteristiche tecniche del pc

Il Samsung Galaxy Book4 Edge è un laptop di ultima generazione che vanta una serie di specifiche tecniche adatte a qualsiasi tipologia di esigenza.

In primis è dotato dell’innovativo processore Snapdragon X Plus che permette di effettuare qualsiasi tipologia di operazione in maniera davvero fluida ed efficiente in qualsiasi luogi tu sia. Inoltre sfrutta il Wi-Fi 7 che offre una navigazione fulminea, lo streaming delle tue serie preferite e la condivisione velocissima di contenuti o il caricamento di lavori creativi grazie alla bassa latenza e all’alta affidabilità.

La connettività non è da meno grazie alle sue numerose porte: nello specifico dispone di 2 porte USB 4.0 più veloci, una porta HDMI 2.1, uno slot per scheda microSD e una porta per cuffie o microfono.

Anche la batteria è super potente tanto da garantire fino a 27 ore di riproduzione video, con un caricabatterie per una ricarica rapida della batteria al 45% in soli 30 minuti.

