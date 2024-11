Risparmia 180€ sullo Xiaomi 14T: promo esclusiva solo su Amazon

Il tuo vecchio smartphone è da rinnovare? Abbiamo un ottimo sostituto che ti lascerà a bocca aperta! Si tratta dello Xiaomi 14T, oggi disponibile su Amazon a soli 469 euro con uno sconto bomba del 28%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 180 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una mega promozione del genere non capita tutti i giorni!

Tutte le caratteristiche tecniche dello Xiaomi 14T

Lo Xiaomi 14T è un vero e proprio gioiellino della tecnologia capace di soddisfare anche gli utenti più esigenti grazie alle sue specifiche tecniche.

Innanzitutto è dotato dell’innovativo processore MediaTek Dimensity 8300-Ultra che unisce potenza ed efficienza, e rende qualsiasi operazione più fluida che mai. In più è possibile sfruttare tutte le funzionalità dell’AI per ottimizzare ancora di più le sue prestazioni in ongi settore.

Un altro fiore all’occhiello del dispositivo è il suo sensore fotografico Sony IMX906 che permette di effettuare scatti con un ampia gamma dinamica, con bassa distorsione, dettagli e chiarezza estremamente costanti. In questo modo potrai sentirti un vero e proprio professionista creando foto e video impeccabili con qualsiasi condizione di luce esterna.

Questo modello, inoltre, ha una batteria potentissima da 5.000mAh che ti accompagna per più di una giornata, anche se lo utilizzi in maniera intensiva. In più supporta HyperCharge a 67W quindi ti bastano pochi minuti per avere l’energia di cui hai bisogno.

