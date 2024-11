Risparmia 230€ sul Robot 2-in-1 LEFANT: sconto bomba Black Friday del -58%

Per avere una casa impeccabile al minimo sforzo, cogli al volo la mega offerta lanciata in occasione del Black Friday sul Robot Aspirapolvere Lavapavimenti LEFANT M1! Oggi è disponibile su Amazon a soli 169 euro con uno sconto folle del 58%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 230 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Un’occasione del genere non capita tutti i giorni!

Robot Aspirapolvere Lavapavimenti LEFANT M1: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Robot Aspirapolvere Lavapavimenti LEFANT M è l’alleato perfetto per le puizie domestiche, ed oggi può essere tuo a meno di metà prezzo grazie ad una super offerta Black Friday.

In primis, si contraddistingue per la sua potenza di aspirazione da 4000 Pa che garantisce una pulizia impeccabile su qualsiasi tipologia di pavimento. Nello specifico, questo modello è dotato di un serbatoio dell’acqua da 160 ml e di un secchio per la raccolta della polvere da 520 ml.

Inoltre, potrai scegliere tra tre livelli di potenza di aspirazione per raccogliere diversi tipi di detriti e, allo stesso tempo, regolare il flusso d’acqua su tre livelli grazie alla sua pompa peristaltica in base alle tue esigenze di pulizia.

Un’altra specifica interessante è la sua batteria al fosfato di ferro da 4000 mAh che può coprire un’area di pulizia massima di 200 metri quadrati o fornire 150 minuti di tempo di pulizia quando è completamente carica. Per finire, ha dimensioni iper compatte e misura solo 32 cm di larghezza così da poter raggiungere anche i piccoli spazi tra letti, divani e angoli.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.