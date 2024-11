Risparmia più di 100€ sul Motorola edge 50 neo: solo per oggi

È il momento giusto di rinnovare il tuo smartphone scegliendo uno dei modelli più innovativi sul mercato ad un prezzo davvero conveniente! Si tratta del Motorola edge 50 neo, oggi disponibile su Amazon a soli 321 euro con un mega sconto del 25%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento in comode rate mensili con Cofidis al check-out e, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa. Cosa aspetti? Una promozione del genere è davvero irripetibile!

Motorola edge 50 neo: tutte le caratteristiche tecniche

Il Motorola edge 50 neo è un piccolo gioiellino tech che soddisfa le esigenze di qualsiasi tipologia di utente grazie ad una serie di specifiche all’avanguardia.

In primis, è dotato di uno Schermo Super HD pOLED da 6,36 pollici che garantisce immagini iper realistiche dalle tonalità brillanti e i particolari minuziosi. Questo vuol dire, anche, che ti permette di visualizzare, modificare e condividere foto e video con qualità cinematografica in qualsiasi luogo tu sia.

Un’altra specifica davvero interessante è la sua Fotocamera Sony LYTIA 700C che, grazie ad un teleobiettivo con zoom, permette di realizzare foto e video spettacolari da vero e proprio professionista, anche nelle ore notturne.

La batteria potentissima non è da meno tanto che ti accompagna per un’intera giornata senza alcuna preoccupazione. Inoltre potrai scegliere tra due modalità di ricarica, la ricarica TurboPower da 68 W o quella wireless: entrambe in pochi minuti ti forniranno l’energia di cui hai bisogno in ogni momento.

Oggi il Motorola edge 50 neo è disponibile su Amazon a soli 321 euro con un mega sconto del 25%. Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento in comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una promozione del genere è davvero irripetibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.