Risparmia più di 100€ sull'SSD interno Samsung da 2TB per PC e Playstation 5

Potenzia al massimo il tuo computer o la tua Playstation 5 con questo scheda di memoria interna super efficiente! Si tratta dell’SSD interno Samsung 980 PRO da 2TB, oggi disponibile su Amazon a soli 149 euro con un mega sconto del 42%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 110 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, l’offerta è limitata e le scorte sono in esaurimento!

SSD interno Samsung 980 PRO: massima potenza ed affidabilità

L’SSD interno Samsung 980 PRO è un gadget tech perfetto per ottimizzare e rendere ancora più efficiente l’utilizzo del tuo pc o della tua Playstation 5.

Innanzitutto offre una velocità di trasferimento dati doppia, pur restando compatibile con le versioni precedenti, mentre il dissipatore di calore integrato aumenta la velocità, l’efficienza energetica e il controllo termico, ottimizzando l’azione di gioco.

Allo stesso tempo, questa unità garantisce una velocità di lettura fino a 7,000 MB/s, ovvero due volte più veloce rispetto al modello precedente, così da offrire performance davvero eccellenti e super fluide per quanto riguarda anche le operazioni più complesse.

Dal punto di vista tecnico, il dispositivo è dotato di controller con rivestimento in nichel per il controllo termico del chip NAND, di etichetta di dispersione del calore per una gestione termica efficace, e di tecnologia SSD per data center che assicura la dissipazione del calore garantendo massime prestazioni su console e PC.

