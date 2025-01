Risparmia più di 150€ sul Motorola edge 50 fusion: il mega sconto è del -38%

Sei alla ricerca di un nuovo smartphone? Prova il Motorola edge 50 fusion, oggi disponibile su Amazon a soli 247 euro con un mega sconto del 38%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 150 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, potrebbe terminare da un momento all’altro!

Motorola edge 50 fusion: tutte le specifiche tecniche

Il Motorola edge 50 fusion è uno smartphone perfetto per accontentare le esigenze di qualsiasi utente, sia nel settore professionale che nell’ambito dell’intrattenimento quotidiano.

Innanzitutto è dotato dell’innovativo processore Snapdragon 7s Gen 2 che garantisce prestazioni eccezionali così da poter effettuare tutto in modo più efficiente che mai. In più, con una RAM da 8 GB ed una memoria interna da 256 GB, permette di archiviare qualsiasi tipologia di contenuto o file in maniera sicura e veloce.

Un’altra caratteristica di spicco è il suo display pOLED FHD+ da 6,67″ e da 144Hz che offre immagini brillanti dai colori vividi e i dettagli minuziosi anche sotto la luce diretta del sole. Per di più, grazie ad un impianto audio multidimensionale Dolby Atmos, potrai lettaralmente immergerti nei tuoi contenuti multimediali preferiti e vivere l’azione in prima persona.

Allo stesso tempo, il sistema di fotocamere straordinario da 50MP+13MP permette di scattare foto e girare video definiti e dettagliati in qualsiasi condizione, grazie a un numero di pixel di messa a fuoco 32 volte superiore rispetto alle fotocamere tradizionali.

