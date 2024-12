Risparmia più di 150€ sul Samsung Galaxy Watch6 Classic (-34%)

Uno dei migliori smartwatch in circolazione oggi può essere tuo ad un prezzo stracciato! Si tratta del Samsung Galaxy Watch6 Classic, al momento disponibile su Amazon a soli 295 euro con un super sconto del 34%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 150 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Samsung Galaxy Watch6 Classic: specifiche tecniche e funzionalità

Il Samsung Galaxy Watch6 Classic è un piccolo gioiellino della tecnologia adatto ad accompagnarti nella vita di tutti i giorni.

In primis, potrai sempre avere sotto controllo la tua salute con una serie di funzionalità all’avanguardia come la zona di frequenza cardiaca personalizzata e i sensori per il rilevamento del battito: in questo modo potrai monitorare la frequenza del battito durante e dopo gli allenamenti e gli esercizi cardio, e di conseguenza ottimizzare le tue prestazioni.

Allo stesso tempo, grazie alla modalità di Monitoraggio del sonno avanzato, è possibile conoscere i ritmi del tuo sonno e le sue fasi così da ricevere consigli per migliorare la tua routine quotidiana.

Questo modello, inoltre, si contraddistingue per un quadrante super luminoso che permette di avere una visualizzazione perfetto con qualsiasi condizione di luce esterna. In più, potrai personalizzarlo a tuo piacimento ed aggiungere opzioni per accedere rapidamente alle tue app preferite.

Per finire, l’orologio vanta una sottile ghiera rotante che unisce passato e futuro con uno scorrimento più fluido e reattivo, per un’interazione intuitiva con il display.

Oggi il Samsung Galaxy Watch6 Classic è disponibile su Amazon a soli 295 euro con un super sconto del 34%. Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 150 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Cosa aspetti? Una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.