Risparmia più di 200€ sul Google Pixel 7a: promo esclusiva di Amazon

Hai ancora tempo per poter acquistare uno smartphone di ultima generazione ad un prezzo stracciato! Parliamo del Google Pixel 7a, oggi disponibile su Amazon a soli 299 euro con un super sconto del 41%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 210 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Un’occasione del genere è davvero imperdibile!

Le caratteristiche tecniche del Google Pixel 7a

Il Google Pixel 7a è un piccolo gioiellino della tecnologia che oggi puoi portare a casa ad un prezzo scontatissimo grazie alla super offerta Amazon.

Il suo fiore all’occhiello è l’innovativo processore Google Tensor G2 che lo rende più veloce, efficiente e sicuro degli altri modelli sul mercato, così da offrirti performance davvero eccezionali qualsiasi operazione tu stia svolgendo, che si tratti di lavoro o di divertimento.

Anche la sicurezza è davvero garantita in particolare grazie al chip Titan M2 che permette di proteggere le tue informazioni personali in ogni momento. Inoltre, include la VPN di Google One integrata senza costi aggiuntivi che ti aiuta a proteggere le tue attività online, così puoi navigare su internet in totale sicurezza anche quando ti colleghi da wi-fi pubblici.

Un’altra caratteristica davvero senza pari di questo smartphone è la sua batteria adattiva che può durare oltre 24 ore. Inoltre, se attivi il risparmio energetico estremo, può arrivare fino a 3 giorni e la ricarica avviene in maniera rapidissima.

