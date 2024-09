Risparmia più di 300€ sull'Apple MacBook Air con chip M3: occasione unica

Uno dei pc portatili più innovativi del momento oggi può essere tuo ad un prezzo da capogiro! Parliamo dell’Apple MacBook Air con chip M3, al momento disponibile su Amazon a soli 1.499 euro con uno sconto maxi del 17%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 300 euro sulo prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della mega offerta, è davvero un’occasione unica!

Apple MacBook Air con chip M3: tutte le specifiche tecniche e le funzionalità

L’Apple MacBook Air con chip M3 è un modello top di gamma nel settore dei pc portatili, perfetto sia per i tuoi progetti professionali più complessi che per l’intrattenimento quotidiano.

La sua punta di diamante è senza ombra di dubbio il potentissimo chip M3 che, con la potente CPU 8-core e la GPU fino a 10-core, assicura delle prestazioni davvero magistrali consentendo di svolgere qualsiasi tipologia di operazione in modo più efficiente che mai.

È dotato di un display Liquid Retina da 13,6 pollici che supporta un miliardo di colori e che offre immagini vivide e realistiche, con una visualizzazione impeccabile in qualsiasi condizione di luce esterna.

Questo modello, inoltre, si contraddistingue per una serie di strumenti super innovativi come la videocamera FaceTime HD a 1080p, i tre microfoni di ultima generazione e i quattro altoparlanti con audio spaziale. In più, ha ua batteria potentissima che garantisce un’autonomia che arriva fino a 18 ore no-stop.

Oggi l’Apple MacBook Air con chip M3 è disponibile su Amazon a soli 1.499 euro con uno sconto maxi del 17%. Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 300 euro sulo prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della mega offerta, è davvero un’occasione unica!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.