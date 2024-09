Risparmia più di 300€ sull'innovativo Samsung Galaxy Book3 Pro

Non accontentarti di un laptop qualunque ma punta in alto con il Samsung Galaxy Book3 Pro! Oggi è disponibile su Amazon a soli 1.299 euro con uno sconto bomba del 19%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 300 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una mega offerta del genere non capita tutti i giorni!

Samsung Galaxy Book3 Pro: tutte le specifice tecniche

Il Samsung Galaxy Book3 Pro è uno dei laptop più all’avanguardia sul mercato che vanta delle specifiche tecniche di livello davvero straordinario.

Innanzitutto l’ultimo processore Intel Core di 13a generazione assicura prestazioni eccellenti, rendendo efficienti e super fluide qualsiasi tipologia di operazione sia a lavoro che nell’intrattenimento quotidiano.

Un’altra caratteristica di spicco è il suo nuovo display Dynamic AMOLED 2X che consente di visualizzare contenuti con colori vivaci e dettagli definiti in qualsiasi condizione di luce esterna, oltre ad offrire una fluidità impeccabile mentre scrivi, tocchi e disegni.

Tra l’altro, questo modello risulta essere più versatile che mai grazie ad un touchpad più ampio e alle diverse porte integrate: HDMI, USB-A, slot microSD e due porte Thunderbolt 4 per trasferimenti di file velocissimi a 40 Gbps e senza alcun adattatore necessario.

Allo stesso tempo, l’audio sarà sempre immersivo e super cristallino per quanto riguarda qualsiasi tipologia di contenuto multimediale in quanto dispone di un sistema a quattro altoparlanti con tecnologia AKG e Dolby Atmos.

